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Саакашвили заявляет, что у Климкина есть российское гражданство

Вторник, 8 августа 2017, 16:11

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской обладминистрации Украины Саакашвили заявляет, что у министра иностранных дел Украины Павла Климкина есть российское гражданство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал он.

"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - обратился он к президенту Петру Порошенко.

Как известно, Саакашвили приехал в Вильнюс, где ему предложили литовское гражданство.

Первый заместитель председателя Украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в Киеве заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

Президент раньше Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам. 8 августа Саакашвили выехал из Польши.

Грузинская прокуратура якобы обращалась и в Польшу по Саакашвили.

Украинская правда

Темы: СаакашвилигражданствоКлимкин
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