Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: Кремль оккупировал часть Грузии из-за отсутствия жесткой реакции мира

Вторник, 8 августа 2017, 18:01

Министерство иностранных дел в комментарии на 9-ю годовщину российской агрессии в Грузии напомнило, что часть Грузии остается под оккупацией из-за отсутствия своевременной реакции мира.

Соответствующий комментарий разместила пресс-служба МИД.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - говорится в комментарии.

Также МИД подтвердило свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии и решительно осудило вторжение России на ее территорию.

"В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии", - призвало ведомство.

Как известно, в 2008 году в этот день началась острая фаза войны между Россией и Грузией. Российские самолеты начали атаковать грузинские позиции. Президент Грузии Михеил Саакашвили огласил общую мобилизацию. В Южную Осетию вошли российские войска и танки.

Темы: Грузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Грузия
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оползень в Грузии: среди погибших есть украинка
Зеленский выразил соболезнования Грузии из-за трагедии в курортном поселке
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: