МИД: Кремль оккупировал часть Грузии из-за отсутствия жесткой реакции мира

Министерство иностранных дел в комментарии на 9-ю годовщину российской агрессии в Грузии напомнило, что часть Грузии остается под оккупацией из-за отсутствия своевременной реакции мира.

Соответствующий комментарий разместила пресс-служба МИД.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - говорится в комментарии.

Также МИД подтвердило свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии и решительно осудило вторжение России на ее территорию.

"В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии", - призвало ведомство.

Как известно, в 2008 году в этот день началась острая фаза войны между Россией и Грузией. Российские самолеты начали атаковать грузинские позиции. Президент Грузии Михеил Саакашвили огласил общую мобилизацию. В Южную Осетию вошли российские войска и танки.