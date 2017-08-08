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Главные новости дня

Вторник, 8 августа 2017, 22:59

Подборка самых важных новостей за 8 августа на Украинской правде.

Об АТО. Двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения в результате того, что одно из вооружений ВСУ вышло из строя.

О призыве в армию. Во вторник, 8 августа, в Украине стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию.

Отмечается, что дополнительный призыв к Нацгвардии проходит для охраны судов и подсудимых.

О биометрических паспортах. В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических загранпаспортов задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина" не успевает изготовлять документы.

О Саакашвили. Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Украины Михэил Саакашвили выехал из Польши в Литву.

А первый заместитель главы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк  заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

О "Стене". Шесть человек задержали правоохранители в деле по факту растраты денег госбюджета Украины, выделенных так проект "Стена".

О вооружении боевиков. В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских системы и 7 реактивных систем залпового огня.

О "беженцах". С января 2014 года 427,2 тысячи украинцев просили о предоставлении убежища в России.

О НАБУ и НАПК. НАБУ расследует три уголовных производства в отношении действий должностных лиц НАПК.

О Полякове. Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков, а также на автомобиль BMW, деньги и часы.

О Розенблате и агенте Катерине. Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявляет, что агента Катерину ему представил его брат, а сама она была его другом и передавала от него подарки детям в интернат.

Темы: армияСаакашвилиПоляков
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