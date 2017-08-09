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Полицейский, который погорел на взятке в $ 1000, отделался штрафом в 850 грн

Среда, 9 августа 2017, 03:47

Краматорский городской суд Донецкой области признал инспектора патрульной полиции, который требовал и получил $ 1000 взятки, виновным в мошенничестве и приговорил к наказанию в виде штрафа 850 грн.

Об этом говорится в постановлении суда.

Из текста приговора следует, что у водителя за совершенное правонарушение было изъято удостоверение на право управления транспортным средством. После уплаты им штрафа в размере 340 грн, удостоверение ему не вернули.

Когда водитель обратился к инспектору полиции с просьбой вернуть водительское удостоверение, тот потребовал и получил денежные средства в размере 1000 долларов США или 27000 грн, хотя не имел ни полномочий, ни доступа к документу.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью.

Суд признал полицейского виновным в мошенничестве, поскольку он завладел средствами путем обмана, и назначил наказание в виде штрафа в сумме 850 грн.

Во время досудебного следствия обвиняемым был внесен залог в размере 80 000 грн.

В приговоре утверждается, что суд учел обстоятельства, которые смягчают наказание, а именно то, что обвиняемый признал себя виновным, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка.

Темы: полициясудвзятка
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