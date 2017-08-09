Сутки в АТО: 28 обстрелов, трое бойцов ВСУ погибли

Всего за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных погибли, еще 8 получили ранения, один - боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошлых суток, 8 августа, в районе проведения АТО отмечается очередная эскалация противостояния. После 18:00 российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы позиций ВСУ с использованием запрещенного вооружения.

На Приморском направлении около 18:00 в результате минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкиного получил ранения один украинский военный. В результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного один украинский защитник погиб. Также в конце суток под минометный огонь боевиков попали позиции ВСУ в районе Талаковки и Красногоровки. В Чермалыке преступники дважды били по украинским защитникам из вооружения БМП.

На Луганском направлении неподалеку Новотошковское, боевики применяли миномет калибра 120 мм. Украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоалександровкой еще один украинский боец ​​получил ранения.

На Донецком направлении напряженная ситуация и дальше сохраняется в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. Здесь вечером бандиты активно применяли минометы различных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Практически на каждый обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований наши бойцы открывали плотный огонь на поражение. Сейчас потери врага уточняются", - сообщили в штабе АТО.

Как сообщалось, неподалеку Марьинки двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения в результате выхода из строя одного из вооружений ВСУ. По данному факту работают органы правопорядка.