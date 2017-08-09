В ОБСЕ рассказали, как стороны могут разминировать дороги

В миссии ОБСЕ сообщили, что наткнулись на противотанковые мины на дороге от Светлодарска до Дебальцево, и призвали стороны разминировать пути.

Об этом говорится в сообщении СММ, обнародованном в среду.

"Во вторник утром патруль СММ зафиксировал присутствие противотанковых мин на дороге МО3 от Светлодарска до Дебальцево. Через несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были убраны, и патруль миссии ОБСЕ смог продолжить путь на Дебальцево этой дорогой", - отметили в СММ.

"Это второй раз за три недели мы видим, что стороны могут очистить дорогу МО3 от мин, если они действительно этого хотят", - привели в ОБСЕ слова заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга.

"Пришло время сторонам выполнить обязательства, которые они давно взяли, и открыть дорогу МО3, так же как и другие дороги на Донбассе для мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию разграничения", - добавил он.

"Настало время, сторонам разминировать, не продвигаться вперед и развести вооружение", - отметил он.