Окружение Злочевского строит коттеджи на 10 гектарах земли под Киевом - СМИ

Дмитровский сельский совет Киево-Святошинского района Киевской области отдал 10 га земли в пользование компаниям из окружения экс-министра экологии Николая Злочевского.

Речь идет об ООО "Риелтинг сервис ЛТД" и ООО "Фирма "Укрсоюзконтракт"", пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Три земельные наделы общей площадью 10 га заняты лесами и расположены на территории села Капитановка в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Целевое назначение земельных участков - "для другой жилой застройки, под жилую (коттеджную) и общественную застройку".

По данным Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, все договоры аренды заключены на основании распоряжения Киево-Святошинской РГА в один день - 4 декабря 2007 года. Срок действия договоров - 49 лет с правом пролонгации, под 10% годовых.

ООО "Риелтинг сервис ЛТД" арендовало всего 6 га земли, ООО "Фирма" Укрсоюзконтракт"" - 4 га.

Из реестра недвижимости также известно, что на сентябрь 2016 года на этих участках продолжалось строительство в общей сложности 12 жилых домов площадью по 127 кв. м каждый. Степень готовности объектов к тому времени составляла 20%.

По данным ДАБИ, фирмы начали строительство в августе 2016 года и в итоге должны построить два коттеджа на 6 жилых домов. Общая площадь одного коттеджа составит 767,4 кв. м.

Неподалеку от этих участков еще 3,97 га арендовало ООО "Мактрейд" для использования в своей хозяйственной деятельности. Договор аренды был заключен в пакете с тремя упомянутыми выше в один день в одинаковых условиях.

Учредителями ООО "Риелтинг сервис ЛТД" является Марат Ахмедов (40%) и Анна Мищенко (60%). Эти же люди контролируют ООО "Фирма "Укрсоюзконтракт"". Руководителем обеих фирм является Марат Ахмедов. Он ранее возглавлял ООО "Мактрейд" Анны Темник и Анатолия Кулишенко.

Марат Ахмедов входит в окружение Николая Злочевского.

Во времена, когда Злочевский возглавлял Минэкологии, подконтрольное Ахмедову ООО "Украинские космические технологии" поставляло министерству оборудование для автоматической обработки информации стоимостью более 600 тыс. грн.

ООО "Украинские космические технологии" было прописано на улице Рылеева, 10А в Киеве, вместе с другими фирмами, связанными со Злочевским. В частности, ООО "Инфокс", владельцем которой является Злочевский. Как сообщали "Наші гроші. ТВ", на Рылеева, 10А была также прописана компания "Киев Сити Интертеймент", директором которой ранее был Ахмедов.

С 2010 года до апреля 2012 года Николай Злочевский был министром экологии и природных ресурсов. С 2012 года по 2014 год - заместителем секретаря СНБО.