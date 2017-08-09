Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия дала Украине право договориться о закупке летального вооружения – посол

Среда, 9 августа 2017, 10:07

Посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что чешские производители военной продукции ведут переговоры с украинскими партнерами о поставках вооружения.

Об этом дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

По его словам, ранее политика Чешской Республики ограничивала возможность поставки оружия в Украине, однако сейчас открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники на основе стандартного процесса экспортного лицензирования.

"С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - отметил посол.

Пока у него нет информации, поступали ли от Украины запросы о заинтересованности в отдельных видах вооружения. Но дипломат уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактирует по этому вопросу со своими украинскими партнерами.

Посол также отметил, что сегодня сотрудничество между министерствами обороны Чехии и Украины сосредоточено на таких сферах, как подготовка, обучение специалистов, обмен опытом в сфере военной реформы.

Подробнее читайте в интервью "Европейской правды": "Посол Чехии: Мы открываем возможность поставки военной техники в Украину".

Темы: Чехияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Чехия
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности
В Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: