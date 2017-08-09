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Чехия вдвое увеличит количество разрешений на работу для украинцев

Среда, 9 августа 2017, 10:42

Чехия будет выдавать гражданам Украины в два раза больше разрешений на работу - 8 тысяч в год.

Об этом посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, заявления на рабочие визы по этой программе будут рассматривать во Львове. "Сейчас идут подготовительные работы, потому что мы должны нанять новых людей в консульство и т.д.", - добавил посол.

Как квота будет меняться дальше, зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей, отметил дипломат.

Вместе с тем, Матула не знает, планирует ли Чехия открывать рынок труда для безвизовых путешественников по примеру Польши.

Подробнее читайте в интервью "Европейской правды": "Посол Чехии: Мы открываем возможность поставки военной техники в Украину".

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