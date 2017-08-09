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Чехия не нарушит санкции против РФ и Крыма даже после смены правительства – посол

Среда, 9 августа 2017, 11:07

Чехия не будет нарушать режим санкций, а чешское правительство будет поддерживать продолжение ограничений против России даже после парламентских выборов в октябре.

Об этом посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, чешское правительство работает над тем, чтобы чешские компании не повторили путь немецкого концерна Siemens.

"У нас в Минфине есть специальное бюро, которое отслеживает действия юридических и физических лиц, которые могли бы нарушить санкции. Любое подозрение, любая информация тщательно проверяется. И пока у меня нет никакой информации о том, что режим санкций был нарушен Чехией или ее компаниями", - отметил дипломат.

Посол отмечает, что Чехия делает все, чтобы отношения между Прагой и Киевом развивались и улучшались. "Чехия поддерживает Украину, а чешский бизнес все больше заинтересован в том, чтобы работать на вашем рынке", - подчеркнул дипломат.

Радек Матула выразил уверенность, что чешское правительство будет поддерживать продление санкций против России до полного выполнения Минских соглашений даже после изменения состава правительства.

"Я уверен, что эта позиция Чехии не изменится. В том числе – после парламентских выборов, которые состоятся в октябре, после формирования нового правительства", – подчеркнул посол.

Подробнее читайте в интервью "Европейской правды": "Посол Чехии: Мы открываем возможность поставки военной техники в Украину".

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