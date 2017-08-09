Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ивано-Франковской области поезд врезался в автомобиль, 4 погибли

Среда, 9 августа 2017, 12:14

В Ивано-Франковской области поезд Киев - Ворохта врезался в легковой автомобиль, погибли 4 человека, из них - двое детей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 августа в пгт. Бильшивцы Галицкого района произошло столкновение пассажирского поезда Киев - Ворохта и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли, из них 2 - дети", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели деблокировали погибших из салона автомобиля и забрали авто с рельсов.

 
 

Как известно, 12 октября 2010 в Украине произошло самое масштабное за время независимости Украины ДТП.

Тогда на железнодорожном переезде возле города Марганец Днепропетровской области пассажирский автобус "Эталон" столкнулся с поездом.

В результате ДТП погибли 45 человек.

Правительство обещало принять все меры для усиления безопасности на железнодорожных переездах и оборудовать их шлагбаумами и светофорами.

Темы: Ивано-Франковск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: