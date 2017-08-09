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Украинцы от землетрясения в Китае не пострадали

Среда, 9 августа 2017, 12:25

Украинцев нет среди погибших и пострадавших от землетрясения в китайской провинции Сычуань.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время землетрясения в Китае (Сычуань)", – говорится в сообщении.

По последним данным, землетрясение в Китае унесло жизни по меньшей мере 13 человек, еще 175 человек пострадали. Спасатели еще разбирают завалы и ищут пострадавших.



После землетрясения 8 августа в Китае произошли подземные толчки на северо-западе магнитудой 6,5 баллов. С момента землетрясения было зафиксировано более 770 слабых толчков.



Власти эвакуировали из пострадавших районов около 31 500 туристов.



Эпицентр землетрясения находился недалеко от национального парка Китая Цзючжайгоу, который является всемирным наследием ЮНЕСКО.

"Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

Темы: Китайстихийное бедствиеМИД
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