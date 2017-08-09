Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура начала расследовать произвол крымских оккупантов в отношении Балуха

Среда, 9 августа 2017, 14:29

Прокуратура начала расследование относительно незаконного привлечения к уголовной ответственности в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха.

Об этом на брифинге в среду сообщил начальник управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Крыма Александр Даракчи, передают "Украинские новости".

"Прокуратура АР Крым осуществляет надзор за ходом следствия по фактам лишения свободы и незаконного проведения обысков у Владимира Балуха", - сообщил он.

Даракчи отметил, что установлены все российские силовики и судьи, причастные к незаконному уголовному преследованию активиста. В ближайшее время им будут объявлены подозрения.

В то же время, по его словам, одному из крымских прокуроров, участвовавших в процессе над Балухом, уже объявлено о подозрении и в отношении него начато специальное (заочное) расследование.

Всего украинская прокуратура сообщила о подозрении 320 крымским правоохранителям и судьям.

Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человекапрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: