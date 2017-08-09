7-летний мальчик погиб от взрыва в Запорожской области
В селе Большая Знаменка Запорожской области в результате взрыва неустановленного предмета погиб 7-летний мальчик.
Об этом сообщает Национальная полиция со ссылкой на областное управление НПУ.
Сообщение из больницы поступило в Каменско-Днепровский отдел Главного управления полиции в Запорожской области 9 августа в 10:25.
В медучреждение из села Большая Знаменка доставили 7-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались смертельными.
По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках при попытке его разобрать.
На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы.
Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
Ведется досудебное расследование