Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ивано-Франковский облсовет купил кроссовер за миллион

Среда, 9 августа 2017, 15:09

Автопредприятие Ивано-Франковского областного совета 1 августа по результатам тендера заказало у ООО "Классик-авто" автомобиль стоимостью 1,11 млн грн.

Такая информация размещена в системе "Прозорро", сообщают "Наши гроши".

В семиместном полноразмерном кроссовере Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 выпуска будет круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической проекцией, аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, СD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 6.1 и 6 динамиками, подушки безопасности.

Директором и владельцем Ивано-Франковского ООО "Классик-авто" является депутат Волчинецкого сельсовета Ивано-Франковской области Василий Угренюк.

"Украинская правда" в Threads

Темы: местная властьавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
местная власть
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: