Ивано-Франковский облсовет купил кроссовер за миллион

Автопредприятие Ивано-Франковского областного совета 1 августа по результатам тендера заказало у ООО "Классик-авто" автомобиль стоимостью 1,11 млн грн.



Такая информация размещена в системе "Прозорро", сообщают "Наши гроши".



В семиместном полноразмерном кроссовере Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 выпуска будет круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической проекцией, аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, СD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 6.1 и 6 динамиками, подушки безопасности.



Директором и владельцем Ивано-Франковского ООО "Классик-авто" является депутат Волчинецкого сельсовета Ивано-Франковской области Василий Угренюк.