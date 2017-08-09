Теперь переселенцам не нужен штамп о месте пребывания

Кабинет министров отменил необходимость проставления штампа о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенного лица.



Соответствующие изменения в правила регистрации места проживания внесли на заседании правительства 9 августа, сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина".



Правительство привело данные правила в соответствие с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".



Кабмин исключил справку переселенца из перечня документов, в которые необходимо проставлять штамп о регистрации места пребывания.