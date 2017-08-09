Полякову грозит дело о незаконном обогащении

Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют нардепа "Народного фронта" Максима Полякова по фактам возможного незаконного обогащения.



Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда города Киева от 2 августа, сообщает "Слово и Дило".



В суд с ходатайством обратился начальник второго отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.



"Органом досудебного расследования в рамках этого уголовного производства исследуются обстоятельства, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении лица №5 (Максима Полякова - ред.), который, будучи лицом, имеющим особо ответственное положение, получил в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретение которых не подтверждена доказательствами", - говорится в ходатайстве.



По информации НАБУ, задержана помощница нардепа Татьяна Любонько в течение 2013-2017 годов получила от депутата ряд доверенностей.



"За период с 24 мая 2016 до 27 апреля 2017 годы (Любонько - ред.) внесла от своего имени на банковские счета сестры народного депутата Максима Полякова денежные средства, происхождение которых неизвестно: 3,83 миллиона гривен - на счет в Банке (12 операций по внесению наличных за период с 24.05.2016 до 21.04.2017) и 3,23 миллиона гривен - на счет в Укрэксимбанке (1 операция по внесению наличных 27.04.2017)", - отмечают детективы.



Указывается, что перед первым внесением средств на счет, а именно 10 мая 2016, сестра Полякова передала доверенность нардепу на распоряжение имуществом, приобретение имущества и представительство на срок до 10 мая 2026 года.



Используя эту доверенность, 28 апреля 2017 помощница нардепа Любонько приобрела квартиру на имя сестры Полякова, однако фактически живет в ней сам депутат с семьей.



"Поэтому с целью обеспечения конфискации имущества подозреваемого Максима Полякова, а также вещественных доказательств в уголовном производстве по признакам состава уголовных преступлений, предусмотренного частью 4 статьи 368 и части 3 статьи 368-2 УК Украины, возникла необходимость наложения ареста на квартиру", - заявили в САП.



Выслушав доводы прокурора САП Кравченко, судья Елена Букина полностью удовлетворила ходатайство и арестовала эту квартиру.



Как известно, суд по изъятию внесенной Поляковым залога состоится 18 августа.



Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков, а также на автомобиль BMW, средства и часы.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря, как и исключен из фракции БПП Борислав Розенблат.



Полякова подозревают в получении $ 7500 взятки при посредничестве помощницы за внесение изменений в законодательство о налогообложении добытчиков янтаря и освобождение от налога при ввозе оборудования для промышленной добычи "солнечного камня".