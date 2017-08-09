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На трассе Киев-Ковель в ДТП погибли 5 человек

Среда, 9 августа 2017, 16:25

В Ровенской области произошло ДТП с участием Nissan Qashqai и Volkswagen Caddy.

Об этом в среду сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно информации погибли 5 человек.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера: беременная женщина и двое мужчин. В салоне "Volkswagen Caddy", кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров: жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

"Двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одну - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы", - сообщили в полиции.

 

Согласно версии полиции, водитель "Nissan Qashqai" на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем "Volkswagen Caddy".

Сейчас движение транспортных средств на трассе восстановлено.

 

Как известно, 6 августа на Бориспольской окружной дороге столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Opel". В результате погибли 7 человек.

Украинская правда

Темы: ДТПРовенская область
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