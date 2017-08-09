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Крымчан предупредили, что вечером отключат электроэнергию

Среда, 9 августа 2017, 17:28

"Крымэнерго" предупреждает жителей оккупированного Крыма, что в среду вечером прогнозируется отключения электроэнергии из-за перегрузки сети.

Об этом "Крымэнерго" сообщило на своем сайте.

"Прогнозируемое на 09 августа 2017 года время ограничения - от 20:00 до 22:00 в объеме порядка 5-10% от потребления районов электрических сетей. Ожидаемый срок ограничения - 1 час", - говорится в сообщении.

В предприятии объясняют, что отключении связаны с тем, что из-за сильной жары резко повысилось электропотребления.

Как сообщалось 7 августа, в Крыму в результате отключения электроснабжения без света остались более 108 тысяч человек.

Темы: Крым
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