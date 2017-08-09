Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала года в Украине утонули более 600 человек

Среда, 9 августа 2017, 18:29

С начала 2017 года в Украине на воде погибло 685 человек.

Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Громадське радио".

Из них 29 утонули в Киеве.

"Статистика действительно впечатляющая. Если говорить о Киеве, то с начала года на воде уже погибло 29 человек. И, хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда погибли 50 человек, мы уменьшения. Однако это благодаря погоде, которая была в столице, а не потому что люди стали более сознательные ", - сказала она Водолага.

По ее словам, за последнюю неделю в Киеве погибло 6 человек на воде, а с начала лета – 15.

"90% людей, которые утонули, это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. И это люди, которые умели плавать, потому что человек, когда употребляет алкоголь, не контролирует и всегда считает, что если он умеет плавать, то с ним ничего не случится - и это беда для нашего общества", - сообщила она.

Как известно, 7 августа в ДСНС сообщили, что всего за неделю на водоемах Украины погибли 99 человек.

Темы: чрезвычайное происшествиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город
В Нью-Йорке акула искусала женщину. МИД проверяет версию о пострадавшей украинке
В турецком порту возле Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: