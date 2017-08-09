С начала года в Украине утонули более 600 человек

С начала 2017 года в Украине на воде погибло 685 человек.



Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Громадське радио".



Из них 29 утонули в Киеве.



"Статистика действительно впечатляющая. Если говорить о Киеве, то с начала года на воде уже погибло 29 человек. И, хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда погибли 50 человек, мы уменьшения. Однако это благодаря погоде, которая была в столице, а не потому что люди стали более сознательные ", - сказала она Водолага.



По ее словам, за последнюю неделю в Киеве погибло 6 человек на воде, а с начала лета – 15.



"90% людей, которые утонули, это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. И это люди, которые умели плавать, потому что человек, когда употребляет алкоголь, не контролирует и всегда считает, что если он умеет плавать, то с ним ничего не случится - и это беда для нашего общества", - сообщила она.



Как известно, 7 августа в ДСНС сообщили, что всего за неделю на водоемах Украины погибли 99 человек.