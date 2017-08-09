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НАПК по-новому будут проверять декларации чиновников

Среда, 9 августа 2017, 18:49

Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует изменить порядок проведения полной проверки электронных деклараций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Назка Наталья Корчак.

"Решили совместно с Общественным люстрационным комитетом и Сашей Дрик конструктивно подойти к изменениям в Порядок проведения полной проверки деклараций. Общественность внесла предложения, НАПК - обработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении в Порядок", - написала она.

По ее словам изменить планируют критерии, по которым уполномоченные лица НАПК принимают решение о начале проверки.

"Я говорю об основаниях, по которым обращение заявителей в агентство с требованием проверки декларации того или иного декларанта на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки", - написала она.

Как известно, по состоянию на август НАПК проводит детальную проверку 265 деклараций чиновников.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларации
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