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Боевики в среду активизировались в Луганском направлении

Среда, 9 августа 2017, 19:20

В пресс-центре антитеррористической операции заявляют, что в среду происходила активизация боевиков на Луганском направлении.

Как сообщает штаб, с начала суток там зафиксировано 7 случаев применения оружия незаконными вооруженными формированиями.

"Ночью боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, преступники трижды били по украинским укреплениях неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет", - отметили в пресс-центре АТО.

Согласно информации, на каждый обстрел НВФ украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем.

В штабе АТО также рассказали, что на территориях, неподконтрольных украинской власти, начался процесс разделения боевиков по принципу "благонадежности".

"По нашей оперативной информации главари бандформирований составляют списки лиц, побывавших в плену, имеющих судимость или родственников в Украине. В дальнейшем из этих лиц планируется создание передовых подразделений, которые фактически станут "расходным материалом". Отдельные же командиры боевиков за взятки предлагают за взятку "подчистить" биографию преступников", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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