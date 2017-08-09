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Поставщиков некачественной пищи военным оштрафуют на 2,8 млн

Среда, 9 августа 2017, 19:41

Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны выставил поставщикам питания военных штрафные санкции на общую сумму более 2,8 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко, цитирует его пресс-служба МО.

"С начала этого месяца с целью быстрого реагирования в район проведения АТО направлено постоянно действующую рабочую группу для проверки качества продуктов питания, а также еще одна группа сейчас проводит проверки воинских частей по качеству питания в пунктах их дислокации", - рассказал он.

Как отметил Марченко, по результатам проверок подано 44 претензии, по которым выставлены штрафные санкции к поставщикам на общую сумму более 2,8 млн грн.

Украинская правда

Темы: Минобороныеда
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