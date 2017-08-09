Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Среда, 9 августа 2017, 21:50

Подборка самых важных новостей за 9 августа на Украинской правде.

О главе УЗ. Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами.

Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

А министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что, кроме замены Войцеха Балчуна, "Укрзализныце" необходимо обновить весь руководящий состав.

О регистрации мобильных абонентов. Госспецсвязи предлагает обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.

О ценах на алкоголь. Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 гривни до 79,55 гривни.

О питании для военных. Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны выставил поставщикам питания военных штрафные санкции на общую сумму более 2,8 млн грн.

О Полякове. Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют нардепа "Народного фронта" Максима Полякова по фактам возможного незаконного обогащения.

О "Стране". В офисе "Страны" утром 9 августа начался обыск, также обыски проходят в квартирах двух журналистов издания.

Темы: УкрзализныцяПоляковмобильная связь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: