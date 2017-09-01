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В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой, есть раненый

Пятница, 1 сентября 2017, 02:33
В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой, есть раненый

Вечером 31 августа в Харькове возле главного корпуса завода "Турбоатом" произошел конфликт между двумя группами людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что возле завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20-40", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организаций пока не установлена.

Он сообщил, что во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие. Один человек, житель Харькова 1992 года рождения, с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Темы: Харьковполиция
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