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На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

Пятница, 1 сентября 2017, 02:56

В Волынской области сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя. За такую ​​сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу", - говорится в сообщении.

Оба злоумышленника задержаны в Луцке при получении части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Темы: СБУ
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