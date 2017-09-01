На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника
В Волынской области сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители задокументировали, что подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя. За такую сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу", - говорится в сообщении.
Оба злоумышленника задержаны в Луцке при получении части взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.