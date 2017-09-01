Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв урагана "Харви" возросло до 39

Пятница, 1 сентября 2017, 04:41

В США в результате урагана "Харви" погибли, по меньшей мере, 39 человек.

Об этом сообщает CNN.

Спасатели продолжают искать выживших.

Как сообщает агентство АР, Белый дом подготовил запрос к Конгрессу о предоставлении 5,9 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана.

Отмечается, что в запрос еще могут быть внесены изменения. Высокопоставленный представитель администрации президента США сказал, что запрос будет направлен в Конгресс в пятницу, а голосование в Палате представителей и Сенате состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни минимум 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать - и ему присвоили категорию "тропической депрессии".

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
В Техасе женщину атаковала упавшая с неба змея, а затем ястреб
Politico пишет, что Байден попросит у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
Суд разрешил Минюсту США получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: