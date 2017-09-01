В Украине за порядком 1 сентября будут следить 15 тыс. полицейских

В Украине 1 сентября, на День знаний, за порядком будут следить около 15 тысяч полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"1 сентября, в более чем 15 тысячах украинских школ будут проведены торжественные мероприятия. Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 тысяч сотрудников полиции. Среди них - сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 сентября учебный год начнется почти для 4 млн. украинских школьников, из которых более 400 тысяч – первоклассники.