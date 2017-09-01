Сутки в АТО: 24 обстрела, большинство – на Донецком направлении

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по силам АТО, в основном, используя стрелковое оружие.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Основная активность врага сохранялась на Донецком направлении. В частности, почти 70 процентов от общего количества суточных обстрелов приходятся на Авдеевскую промзону, шахту Бутовка и Зайцево", - говорится в сообщении.

Так, в четверг после 18:00 боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцево и Песков.

На Луганском направлении сепаратисты обстреляли из гранатомета укрепления ВСУ возле Катериновки.

На Приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

"По нашим оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведение мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - отметили в штабе.