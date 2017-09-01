Евросоюз вводит новые тесты по выхлопам автомобилей

С 1 сентября в Европейском Союзе вводят новые обязательные тесты для автомобилей на выбросы вредных газов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как сказал заместитель главы ЕК по экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен, "новые методы измерения выхлопа представляют собой важный этап в нашей деятельности по обеспечению того, чтобы автомобили отныне и на последующие годы были бы более экологически чистыми и менее вредными для окружающей среды, но еще предстоит большая работа".

Начиная с 1 сентября, новые модели автомобилей, прежде чем выезжать на европейские дороги, будут должны проходить тесты на эмиссию газов по пересмотренной, более объективной процедуре.

Выбросы окиси азота и других веществ, являющихся одной из главных причин загрязнения, будут теперь измеряться в условиях реального движения автомашины по процедуре RDE – Real Driving Emissions.

Этот тест будет дополнен новыми, более достоверными лабораторными испытаниями (процедура WLTP – World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) на все выхлопы, включая CO2, окись азота и другие вещества, а также на потребление горючего.



"Эти новые методы измерения эмиссии являются важным элементом деятельности Комиссии по формированию более ответственной, конкурентоспособной и оберегающей окружающую среду европейской автомобилестроительной промышленности", – отмечают в ЕК.



"Скандал с (подтасованным – ред.) выхлопом показал, что мы нуждаемся в более независимых испытаниях автомобилей, большем наблюдении за рынком и в возможности Комиссии вмешиваться в случае злоупотребления", – сказал Катайнен.

"Европейская комиссия представила в январе 2016 года далеко идущее в этом направлении предложение. Оно с тех пор остается "на столе", и давно наступило время, чтобы Европейский парламент и Совет ЕС его приняли", – добавил он.

"Нам также необходимо решительным образом продолжать усилия на европейском уровне по поощрению поиска решений относительно транспорта с низким уровнем эмиссии", – заявил европейский чиновник.