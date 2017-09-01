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Юнкер поблагодарил Майдан за ассоциацию: Это праздник для нас

Пятница, 1 сентября 2017, 10:12

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего Европейского континента.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Внешней дипломатической службой ЕС.

"Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все вызовы, мы это сделали. Вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз выполняет свое обещание, данное нашим украинским друзьям", - отметил он.

"Я благодарен всем тем, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане, и тем, кто пытается реформировать страну к лучшему. Это праздник для нашего Европейского континента ", - добавил Юнкер.

"Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли (DCFTA), является основным инструментом для сближения Украины и ЕС: это способствует углублению политических связей и укреплению экономических связей, а также уважению общих европейских ценностей", - говорится в пресс-релизе ЕС.

Как известно, 1 сентября в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Европейская правда"

Темы: ЕСевроинтеграцияМайдан
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