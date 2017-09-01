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Гройсман обещает инвестиции в поддержку стартапов

Пятница, 1 сентября 2017, 10:34

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" Соломенского района Киева 1 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. Для этого нам нужно укреплять авторское право", – отметил премьер.

"Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны", – заявил он.

Гройсман подчеркнул, что многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.

Темы: Гройсманэкономика
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