Гройсман обещает инвестиции в поддержку стартапов

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" Соломенского района Киева 1 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".



"В Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. Для этого нам нужно укреплять авторское право", – отметил премьер.

"Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны", – заявил он.

Гройсман подчеркнул, что многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.