Не всем украинцам необходимо высшее образование - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не обязательно для каждого украинца.



Об этом он сообщил во время празднования ко Дню знаний в учебном комплексе "Эрудит" в Киеве, сообщают "Украинские новости".



Он отметил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей.



При этом профессионально-техническое образование не может воспитать качественных, конкурентно-способных специалистов, которые бы разбирались в современных технических процессах.



"Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", - отметил премьер-министр.



Он добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 90-е годы.



"Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе", - сказал Гройсман.



Как известно, в этом году абитуриенты подали в вузы рекорда количество заявлений.

Так, на вступление в высшие учебные заведения бывшие школьники подали почти 2 миллиона заявлений.

Украинская правда