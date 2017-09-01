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Не всем украинцам необходимо высшее образование - Гройсман

Пятница, 1 сентября 2017, 11:01
Не всем украинцам необходимо высшее образование - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не обязательно для каждого украинца.

Об этом он сообщил во время празднования ко Дню знаний в учебном комплексе "Эрудит" в Киеве, сообщают "Украинские новости".

Он отметил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей.

При этом профессионально-техническое образование не может воспитать качественных, конкурентно-способных специалистов, которые бы разбирались в современных технических процессах.

"Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 90-е годы.

"Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе", - сказал Гройсман.

Как известно, в этом году абитуриенты подали в вузы рекорда количество заявлений.

Так, на вступление в высшие учебные заведения бывшие школьники подали почти 2 миллиона заявлений.

Украинская правда

Темы: образование
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