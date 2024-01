В ЕС поздравляют Украину, а украинцы сравнивают ассоциацию с абонементом в спортзал

Украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в последующие годы.



Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в день вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



"Сегодня мы, наконец, достигаем того, над чем мы работали в последние годы, – тесной связи между Европейским Союзом и Украиной. Это означает налаживание более тесных связей между нашими гражданами, большие рынки и большие возможности для бизнеса и предпринимателей, обмен опытом, информацией и знаниями", – отметила она.



"И это показывает, что мы разделяем те же цели, и украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в последующие годы", – добавила Могерини, сообщает "Европейская правда".



В свою очередь, комиссар Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения бизнеса Йоханнес Хан заявил, что "поколения граждан Украины получат выгоду от более тесных связей с ЕС".



"Первые конкретные результаты реализации Соглашения уже можно увидеть: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию в качестве первого торгового партнера Украины", – сказал он, цитирует ZN.ua.



"Последние реформы в Украине были беспрецедентными, в то же время еще остается много работы, в частности в борьбе с коррупцией. Европейский Cоюз продолжит поддерживать реформы в Украине как с помощью экспертов, так и с финансовой поддержкой", – добавил Хан.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего Европейского континента.

Today the Association Agreement with #Ukraine enters into force - a day of celebration for our European continent. https://t.co/SEI4KNXcUw pic.twitter.com/EX0jHNoc3q