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В ЕС поздравляют Украину, а украинцы сравнивают ассоциацию с абонементом в спортзал

Пятница, 1 сентября 2017, 11:24

Украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в последующие годы.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в день вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня мы, наконец, достигаем того, над чем мы работали в последние годы, – тесной связи между Европейским Союзом и Украиной. Это означает налаживание более тесных связей между нашими гражданами, большие рынки и большие возможности для бизнеса и предпринимателей, обмен опытом, информацией и знаниями", – отметила она.

"И это показывает, что мы разделяем те же цели, и украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в последующие годы", – добавила Могерини, сообщает "Европейская правда".

В свою очередь, комиссар Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения бизнеса Йоханнес Хан заявил, что "поколения граждан Украины получат выгоду от более тесных связей с ЕС".

"Первые конкретные результаты реализации Соглашения уже можно увидеть: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию в качестве первого торгового партнера Украины", – сказал он, цитирует ZN.ua.

"Последние реформы в Украине были беспрецедентными, в то же время еще остается много работы, в частности в борьбе с коррупцией. Европейский Cоюз продолжит поддерживать реформы в Украине как с помощью экспертов, так и с финансовой поддержкой", – добавил Хан.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего Европейского континента.

Президент Литвы Даля Грибаускайте также поздравила украинцев: "Полный вперед, Украина!".


В свою очередь, украинская вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила: "Новые задачи, новые возможности, новые вызовы, ведь соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом полностью вступило в силу сегодня. Поздравления, вдохновения и решимости каждому причастному!".


Она понимает, что большинство изменений, внедряемых в рамках соглашения об ассоциации, могут не дать быстрого результата, но являются фундаментальными.

А представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Соглашение об ассоциации – это как абонемент в спортзал: либо купил и забыл, либо пользуешься, напрягаешь волю, мышцы – и становишься сильнее. Это наш путь".

Как известно, 1 сентября в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Украинский президент и премьер-министр заявили, что торговля со странами Евросоюза уже составляет более 40%, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос более чем на 22% ($9,4 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Алена Рощенко, УП

Темы: евроинтеграцияЕС
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