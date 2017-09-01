Украина отказала России в экстрадиции атошника Церцвадзе

Генеральная прокуратура Украины отказала российской стороне в экстрадиции бывшего грузинского спецназовца, экс-бойца полка Нацгвардии Украины "Азов" Георгия Церцвадзе.



Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



Церцвадзе задержали в Киеве по циркуляру Интерпола по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ.



"Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе в выдаче. То есть Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию… Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война – назовем честно – гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины", - сказала она.



Она отметила, что теперь Церцвадзе может легально находиться на территории Украины.



При этом Проконова объяснила, что остается список стран, в которые ему нежелательно ездить, потому что они "выполняют все поручения Российской Федерации об экстрадиции", в частности это Египет и Турция.



Кроме того, адвокат сообщила, что в планах - просить о предоставлении Церцвадзе украинского гражданства. Она спрогнозировала, что эта процедура может занять около года.



Как известно, Церцвадзе, разыскиваемый по запросу России Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января 2017 аэропорта "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защиту Церцвадзе обжаловала его арест.



27 января в прокуратуре Киева рассказали, что отменили временный арест Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины. В этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

30 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев до сих пор не получил от российской стороны запрос на экстрадицию Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась.



1 февраля Церцвадзе заявил, что обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище.