Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК настаивает на конфискации у "Свободы" более 2 млн грн

Пятница, 1 сентября 2017, 17:02

Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает, чтобы в партии "ВО "Свобода" конфисковали 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"4 сентября в Дарницком районном суде Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в сообщении.

"Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2 357 000 гривен", - добавляет пресс-служба.

Также в агентстве указывают, что "Свобода" затягивает судебный процесс, ведь на предварительное заседание суда 28 июля представитель партии не появился.

"Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в сообщении.

В частности, сотрудники агентства обнаружили несоответствия между фамилиями людей, которые делали денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

После того, как суд раскрыл сведения банковского счета "Свободы", агентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2,33 млн грн внес через банковскою кассу бухгалтер политсилы в течение ноября-декабря 2016 года.

"Также было установлено, что указанное лицо получило через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходными ордерами", - пишет пресс-служба.

Таким образом, как говорится в сообщении, был нарушен установленный законом "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии.

"Согласно указанного порядка, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о том, кто делает взносы. Соответствующее нарушение по статье 212-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства", - отметили в агентстве.

Как сообщалось, в Дарницком райсуде Киева рассматривается дело о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака.

НАПК выявила нарушения процедуры взносов в отчетности партии. Общая сумма взносов с нарушениями - более 2 млн гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКпартииСвобода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: