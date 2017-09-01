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Молдова не пустила в страну главреда российской газеты

Пятница, 1 сентября 2017, 17:48

Молдова отказала во въезде главному редактору российской газеты "Аргументы и факты" и еще двум российским бизнесменам.

Об этом сообщает NewsMaker.

Главного редактора газеты "Аргументы и факты" Игоря Черняка не пустили в Молдову, в четверг, 31 августа. Вместе с Черняком во въезде отказали двум российским бизнесменам, один из которых владеет в Молдове винодельческими предприятиями. О ком именно идет речь, не уточняется.

В пресс-службе пограничной полиции Молдовы отметили, что российский журналист не смог объяснить цель своего приезда. При этом въезд в Молдову для него не был запрещен.

"Он может приехать в Молдову, если в следующий раз сможет объяснить цель своего визита", - сказали в пограничной полиции.

Молдавское издание "Аргументы и факты" подконтрольное партии социалистов и принадлежит компании Exclusive Media. Финансовым директором этой компании с 2012 года является жена Игоря Додона Галина.

В Exclusive Media сообщили, что визит Черняка в Молдову был частным и не связан с редакционными делами.

Президент Игорь Додон потребовал от Службы информации и безопасности Молдовы предоставить детальную информацию относительно причин недопуска Черняка в Молдову.

"Категорически осуждаю блокирование работы российских СМИ и журналистов. Причем проевропейское большинство категорически не хочет замечать антигосударственную деятельность некоторых западных, румынских СМИ, которые открыто подрывают государственность Молдовы", - заявил Додон в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

На днях сотрудники пограничной полиции запретили въезд на территорию Молдовы членам делегации из России и Южной Осетии, которые направлялись в Приднестровье.

Европейская правда

Темы: МолдоваРосcияпропаганда
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