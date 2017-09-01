Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"День знаний" в зоне АТО: боевики провели 8 провокационных обстрелов

Пятница, 1 сентября 2017, 18:56

Первый день нового учебного года прошел в районе проведения АТО относительно спокойно.

Об этом отчитывается пресс-центр штаба АТО вечером 1 сентября.

С полуночи российско-оккупационные группировки не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. А 8 обстрелов, которые были зафиксированы, имели провокационный характер.

Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Ночью и утром в Авдеевский промзоне боевики трижды обстреливали наши позиции из стрелкового оружия. Также сегодня под огнем противника оказались украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево.

На луганском направлении гранатометы врага работали на подступах к Крымскому и Желтому.

На приморском направлении в течение дня сохранялась тишина.

В штабе АТО отмечают, что новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил 1 сентября спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса.

"Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом - уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир", - резюмируется в сводке.

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: