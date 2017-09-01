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Тиллерсон одобрил $​​60 млн на борьбу с пропагандой РФ и ИГИЛ

Пятница, 1 сентября 2017, 19:43

Под давлением американских законодателей госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился использовать десятки миллионов долларов для борьбы с пропагандой исламских экстремистов и иностранных правительств, таких как Россия.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника Государственного департамента США, пишет 1 сентября "Европейская правда".

На прошлой неделе Тиллерсон утвердил использование $60 млн, предназначенных для Глобального центра взаимодействия Госдепа США – межведомственного учреждения, противостоящего террористической пропаганде и спонсируемой правительствами других государств дезинформации.

Такое решение Тиллерсон одобрит после того, как Politico сообщил о нежелании госсекретаря использовать средства, ранее распределенные Конгрессом США, несмотря на настояния демократов и республиканцев.

Почти $20 млн уже есть в распоряжении Госдепартамента и будут непосредственно переданы чиновникам Центра по борьбе с пропагандой террористических групп, как "Исламское государство".

Тиллерсон также одобрил запрос на перевод $40 млн из бюджета Пентагона Глобальному центру взаимодействия. Средства направят на борьбу с пропагандой, которую финансируют другие государства.

Издание отмечает, что Тиллерсон мог попросить о переводе $60 млн из Пентагона, и сейчас не понятно, почему он попросил лишь $40 млн. Анонимный чиновник отметил, что такая сумма была определена в ходе консультаций с другими агентствами.

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Темы: СШАРосcиясанкции
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