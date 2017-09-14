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СБУ увидела в статье "Украинской правды" разглашение гостайны

Четверг, 14 сентября 2017, 16:48
СБУ увидела в статье Украинской правды разглашение гостайны

Служба безопасности просит "Украинскую правду" временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны.

Соответствующее письмо 14 сентября вручил следователь главному редактору УП Севгиль Мусаевой.

В письме в частности говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК Украины ("Разглашение государственной тайны").

В документе говорится о том, что досудебное расследование установило, что размещенная 24 января 2017 года на сайте "Украинская правда" статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", содержит отдельные сведения по проекту Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года.

"У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", – считают в СБУ.

Таким образом, Служба безопасности просит снять с сайта вышеуказанный материал.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас удалить указанную страницу из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу Главного Управления оригинала файла указанной статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации", – говорится в письме СБУ.

 

Украинская правда

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Темы: СБУСМИ
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