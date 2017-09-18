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В США заинтересовались российскими закупками рекламы в Facebook

Понедельник, 18 сентября 2017, 07:34

Комитет по разведке палаты представителей США запрашивает информацию о закупках политической рекламы в facebook российской "фермой троллей"  с целью повлиять на выборы в США.

Об этом пишет Financial Times.

Член комитета по разведке, сенатор от Демократической партии Адам Шиф заявил, что у соцсети запрашивается дополнительная информация.

"Мы запрашиваем у Facebook больше информации... есть много вопросов без ответов", - сказал Шифф в интервью ABC News.

"Есть вопросы о том, какой юридический процесс нам нужно использовать, чтобы получить эту информацию от Facebook. Но, честно говоря, я обеспокоен тем, что нам так много понадобилось времени, чтобы узнать, что россияне заплатили не менее $100 тысяч за рекламные объявления, направленные на то, чтобы попытаться повлиять на наш избирательный процесс", - заявил он.

Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тыс.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Команда Facebook тогда обнаружила 470 подозрительных и вероятно фейковых фейсбук-аккаунтов и страниц, которые, как считают в Facebook, эксплуатировались за пределами России, имели связи с этой компанией и были привлечены к публикации рекламы.

Напомним, в США спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".

Темы: СШАРосcияТрамп
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