Трамп инициирует реформу ООН

Президент США Дональд Трамп попытается собрать мировых лидеров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для обсуждения реформы ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Страны будут приглашены, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

Соединенные Штаты больше всех вкладывают в ООН, предоставляя 22 % из $5,4 млрд двухгодичного базового бюджета организации и 28,5 % бюджета на поддержание мира, который составляет $7,3 млрд.

Трамп, Гутерреш, и посол США в ООН Никки Хейли планируют выступить на мероприятии в штаб-квартире ООН 18 сентября.

В проекте политической декларации говорится: "Мы поддерживаем Генерального секретаря в внесении конкретных изменений в систему Организации Объединенных Наций для улучшения ее работы по гуманитарным вопросам, развития и поддержания мирных инициатив".

Ранее Трамп заявлял, что доля США в бюджете мирового сообщества несправедлива, требовал сокращения финансирования и описывал его как "клуб для того, чтобы собраться вместе, поговорить и хорошо провести время".