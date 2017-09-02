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Активиста Украинского культурного центра заставили выехать из Крыма

Суббота, 2 сентября 2017, 03:10

Активист Украинского культурного центра в аннексированном Россией Крыму Леонид Кузьмин покинул полуостров после поступивших ему угроз.

Об этом сообщил сам Кузьмин в комментарии Крым.Реалии.

"Я покинул Крым. Уже прошло несколько дней, как я выехал. В каком городе сейчас нахожусь, я пока не готов сказать, но это на материковой части Украины", - сообщил Кузьмин.

Активист Украинского культурного центра рассказал об угрозах в его адрес, которые вынудили его пойти на этот шаг.

"Решение покинуть Крым принял после "убедительных" бесед. На телефон мне приходили разные сообщения, в которых говорили, что меня ждет судьба Балуха (украинского активиста Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов). После этого я принял решение, что нужно выехать", – сказал Кузьмин.

По его словам, имеется информация, что в аннексированном Крыму перед подконтрольными Кремлю властями полуострова стоит задача "зачистить поле перед выборами".

Кузьмин утверждает, что планирует вернуться к своей прежней деятельности, связанной с образованием.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году  вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

29 августа стало известно, что против политузника Балуха возбудили новое уголовное дело.

Темы: Крымоккупация
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