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Штепа жалуется, что ее избили в СИЗО

Суббота, 2 сентября 2017, 05:30

Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины и участия в деятельности террористической группы экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избил сотрудник Харьковского СИЗО.

Об этом написал адвокат Штепы Александр Шадрин в facebook.

"Кто верит в то, что эти телесные могли образоваться в результате самопадения?" - написал он, опубликовав фото, на которых Штепа  демонстрирует следы на руке и на лбу, похожие на синяки.

Адвокат не указал, когда именно его подзащитная получила указаны ушибы. В то же время, накануне другой адвокат Александр Тананкин опубликовал заявление экс-мэра Славянска министру юстиции, в котором указывается, что сотрудник Харьковского СИЗО избил ее 24 июня 2017 года. Само заявление датируется 30 августа.

Кроме того, в заявлении Штепа пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в СИЗО.

Как сообщалось, 31 августа адвокат Штепы Дмитрий Марченко заявил, что Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия ее содержания и отсутствие медицинской помощи и приказал обеспечить приемлемые условия для арестованной.

23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суд не представлены прямые доказательства его вины. Суд отклонил ходатайство.

На суде уже допрошены 6 свидетелей с заявленных восьми, ни один не подтвердил его вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения до 21 сентября 2017 года.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Темы: сепаратизмСИЗО
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