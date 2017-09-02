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ХПГ: Боевики похитили парня на КПВВ "Станица Луганская"

Суббота, 2 сентября 2017, 06:17
ХПГ: Боевики похитили парня на КПВВ Станица Луганская

Боевики незаконных вооруженных формирований похитили молодого человека на КПВВ "Станица Луганская".

Об сообщает Харьковская правозащитная группа.

Похищен житель с.Верхняя Вильхова Станично-Луганского района 1995 года рождения Николай Петухов, подрабатывавший на КПВВ грузчиком, помогая переносить сумки от украинского КПВВ к пункту пропуска боевиков.

"31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с Николаем Петуховым оборвалась и поныне о нем ничего не известно", - говорится в сообщении.

Мать похищенного обратилась за помощью в ОБСЕ и к правозащитникам.

В ХПГ также сообщили, что неделю назад при похожих обстоятельствах на КПВВ "Станица Луганская" со стороны боевиков был похищен молодой человек, который также был грузчиком, о его судьбе ничего не известно.

"На данный момент родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске", - отмечают в сообщении.

Как сообщалось, в министерстве иностранных дел заявили, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) более 400 человек считаются пропавшими без вести.

Темы: ЛНРправа человека
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