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США и Южная Корея пересмотрят ракетное соглашение на фоне угрозы КНДР

Суббота, 2 сентября 2017, 07:07

США и Южная Корея решили пересмотреть совместный договор, ограничивающий разработку баллистических ракет Юга, в связи с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.

Об этом со ссылкой на  пресс-службу президента Южной Кореи Мун Чже Ина сообщает Reuters.

В Белом доме подтвердили, что Трамп дал "концептуальное" одобрение на покупку Югом военной техники США на миллиарды долларов.

Южная Корея хочет повысить ракетный потенциал, чтобы усилить свои оборонные возможности против Северной Кореи, которая разрабатывает ракетную и ядерную программы в нарушение международных предупреждений и санкций ООН.

"Оба лидера согласились с принципом пересмотра директивы по ракетным вооружениям до уровня, который удовлетворит Южную Корею, разделяя мнение о необходимости укрепления оборонных возможностей Южной Кореи в ответ на провокации и угрозы Северной Кореи", - заявили в администрации президента Мун Чже Ина.

Ранее США и Южная Корея договорились развернуть на полуострове американские противоракетные системы THAAD. Однако такое решение не одобряет Китай.

Как известно, в ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил поведение КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было "прелюдией" к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Как сообщалось, дальнейшие санкции ООН против КНДР могут запретить текстильный экспорт Пхеньяна, сократив еще на треть доходы страны от экспорта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная КореяСШАСеверная Кореяоружие
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