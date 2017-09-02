Россияне начали вывозить вещи из консульства в Сан-Франциско

Сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско начали выезжать из здания, которое им предписано освободить до 2 сентября.

За событиями вокруг российской дипмиссии наблюдает Associated Press.

Чиновники российского консульства в Сан-Франциско начали выезжать из здания. Журналисты заметили двух мужчин, которые вышли из здания с коробками и погрузили их в машину с тонированными окнами и дипломатическими номерами.

Ранее, как сообщалось, над зданием консульства появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учереждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают некие предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, так как в городе действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ поспешили заявить, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско.

Как сообщалось, США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта. В Государственном департаменте США объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России.

Учреждения должны закрыться до 2 сентября.