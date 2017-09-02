Сутки в АТО: Боевики совершили 20 обстрелов из стрелкового оружия
В первый день нового учебного года в районе проведения АТО российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.
На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ у Авдеевки, Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка.
На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.
С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.
За сутки потерь среди украинских военных нет.
В штабе АТО подчеркнули, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.
"С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок", - сказано в сообщении.
Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.