Сутки в АТО: Боевики совершили 20 обстрелов из стрелкового оружия

В первый день нового учебного года в районе проведения АТО российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ у Авдеевки, Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.

С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

В штабе АТО подчеркнули, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

"С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок", - сказано в сообщении.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.