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Мюллер получил документ, который раскрывает причины увольнения Коми

Суббота, 2 сентября 2017, 08:27

Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил черновик письмо президента Дональда Трампа директору ФБР Джеймсу Коми, что указывает на реальные причины его увольнения.

Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет DW.com.

Черновик письма сейчас находится в распоряжении спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 Роберта Мюллера. Речь идет о письме, которое Трамп так никогда и не отправил.

Этот документ может пролить свет на то, действительно ли Трамп пытался помешать расследованию ФБР о возможных связях его команды с Россией.

Как отмечает газета The Washington Post, среди других претензий к Коми в неопубликованном меморандуме отмечается: Трампа возмущал факт, что Коми не хотел публично заявлять, что против Трампа лично не будет проводиться расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы.

При этом Коми неоднократно заявлял об отсутствии подозрений относительно Трампа лично самому президенту.

Ранее уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент просил его публично объявить, что он (Трамп) не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности. По словам Коми, президент также просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В свою очередь, Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.

Темы: ТрампСША
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