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Постпред РФ при ООН назвал идею с миротворцами подрывом "Минска"

Суббота, 2 сентября 2017, 09:57

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что инициатива Украины о необходимости миротворческой миссии на Донбассе направлена на подрыв минских соглашений.

Такое мнение он высказал в комментарии ТАСС.

"О некоей миротворческой операции ООН на Донбассе наши коллеги из Киева упоминали не один раз. Недавно президент Петр Порошенко говорил, что будет ставить этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН. Будет или не будет - посмотрим. На сегодняшний день у нас есть только два формата, в которых обсуждается урегулирование на Украине, - это "нормандский формат" и контактная группа", - отметил постпред РФ при ООН.

По его мнению, заявления о миротворческой операции "рассчитаны на внутреннее потребление и представляют собой маневр украинских властей".

"Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата и тем самым продолжать не выполнять ясно и четко сформулированный план урегулирования, который зафиксирован в минских соглашениях", - подчеркнул он.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс на сессии Генассамблеи ООН в США в сентябре.

Президент также обсуждал этот вопрос с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом 24 августа.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияООНДонбасс
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